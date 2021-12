Gru crollata a Torino: cos’è successo nell’incidente che ha ucciso tre operai in via Genova (Di domenica 19 dicembre 2021) Ieri in via Genova a Torino, verso le ore 10, è crollata una gru che lavorava sul tetto di un palazzo di sette piani. Nella caduta sono morti tre operai: Roberto Peretto, 52 anni di Cassano d’Adda, Marco Pozzetti, 54 anni di Carugate e Filippo Falotico, 20 anni di Coazze in provincia di Torino. Un quarto operato si trova ricoverato in codice giallo. Due passanti e il conducente di una vettura di passaggio hanno riportato lesioni. I tre operati morti si trovavano su una piattaforma per montare il braccio della gru. Un cedimento strutturale alla base dell’impalcatura è considerato responsabile del crollo che ha lasciato i tre schiacciati tra lamiere e blocchi di cemento. Sull’accaduto indaga la procura di Torino. Perché il braccio ha ceduto La palazzina di sette piani è alta ... Leggi su open.online (Di domenica 19 dicembre 2021) Ieri in via, verso le ore 10, èuna gru che lavorava sul tetto di un palazzo di sette piani. Nella caduta sono morti tre: Roberto Peretto, 52 anni di Cassano d’Adda, Marco Pozzetti, 54 anni di Carugate e Filippo Falotico, 20 anni di Coazze in provincia di. Un quarto operato si trova ricoverato in codice giallo. Due passanti e il conducente di una vettura di passaggio hanno riportato lesioni. I tre operati morti si trovavano su una piattaforma per montare il braccio della gru. Un cedimento strutturale alla base dell’impalcatura è considerato responsabile del crollo che ha lasciato i tre schiacciati tra lamiere e blocchi di cemento. Sull’accaduto indaga la procura di. Perché il braccio ha ceduto La palazzina di sette piani è alta ...

chedisagio : Roberto Peretto, 52 anni, di Cassano d'Adda. Marco Pozzetti, 54, di Carugate e Filippo Falotico, 20enne di Coazze.… - Agenzia_Ansa : I 3 operai morti nell'incidente con la gru crollata a Torino avevano postato sui social una foto in cui erano insi… - matteosalvinimi : Tragedia a Torino: una gru è crollata su un palazzo prima di finire sulla strada, purtroppo si registrano delle vit… - LetiziaGargiulo : RT @Agenzia_Ansa: I 3 operai morti nell'incidente con la gru crollata a Torino avevano postato sui social una foto in cui erano insieme al… - jacques_jj6592 : RT @m_crosetti: Come per lo Statuto e la Thyssen, dopo la gru crollata di Torino nulla dev'essere più come prima -