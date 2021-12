Zenga azzarda il paragone | «Deulofeu sembrava Pirlo»

(Di domenica 19 dicembre 2021)ha fatto untra il gol su punizione segnato dae i tiri che faceva. Le sue dichiarazioni Il gol su punizione segnato dain Cagliari-Udinese ha scatenato i commenti degli addetti ai lavori. Walter, a Sky Sport, ha paragonato il tiro dello spagnolo a quelli che facevacon la Juventus e il Milan. COME– «Nel tiro dila traiettoria della palla è come quella di, la maledetta che viene giù e si abbassa veloce». L'articolo proviene da Calcio News 24.

