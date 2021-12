Vi racconto il primo passo verso la regolamentazione del lobbying

Leggi su formiche

(Di sabato 18 dicembre 2021) Nelle democrazie moderne l’indirizzo politico è costituito da una pluralità di attori e portatori di singole istanze che il decisore pubblico, nella definizione dell’interesse generale, è chiamato a sintetizzare. Quanto scritto nel 1955 da Luigi Einaudi, nella dispensa “Conoscere per deliberare” delle sue “Prediche inutili” rappresenta tutt’oggi la sintesi forse più efficace anche di quello che dovrebbe essere il rapporto tra portatori di interessi e decisori e suona più che come un monito, come un autentico vademecum che andrebbe seguito alla lettera. La trasparenza del processo decisionale, non c’è dubbio, è un assunto fondamentale che deve essere tutelato, anche per scongiurare pericolose derive antidemocratiche. È un rischio tutt’altro che secondario in Italia, dove i processi di informazione e influenza delle decisioni pubbliche avvengono talvolta in una zona opaca e per di più ...