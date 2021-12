Verso Milano, Spalletti annuncia cinque assenti e parla dell’addio di Manolas (Di sabato 18 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – “Non vengono convocati per Milano Mario Rui, Insigne, Fabian Ruiz, Osimhen e Koulibaly. Forse era meglio elencare chi c’è, ma abbiamo 16-17 giocatori, chi c’è a disposizione gioca per vincere questa partita e andiamo a giocarla per portare a casa i tre punti che resta il nostro obiettivo“. Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti esordendo all’analisi della sfida in casa del Milan di domani sera, senza cinque titolari in tutti i reparti. “Ho detto come sempre alla squadra – ha spiegato Spalletti – che accetto questo giochino degli infortuni e di chi manca perché quando ci sono questi momenti c’è bisogno di far parlare gli eventi, le corse, il cuore, di metterci il coraggio che ti dà la possibilità di trovare soluzioni“. “Mi aspetto domani il Milan di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 18 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – “Non vengono convocati perMario Rui, Insigne, Fabian Ruiz, Osimhen e Koulibaly. Forse era meglio elencare chi c’è, ma abbiamo 16-17 giocatori, chi c’è a disposizione gioca per vincere questa partita e andiamo a giocarla per portare a casa i tre punti che resta il nostro obiettivo“. Lo ha detto il tecnico del Napoli Lucianoesordendo all’analisi della sfida in casa del Milan di domani sera, senzatitolari in tutti i reparti. “Ho detto come sempre alla squadra – ha spiegato– che accetto questo giochino degli infortuni e di chi manca perché quando ci sono questi momenti c’è bisogno di farre gli eventi, le corse, il cuore, di metterci il coraggio che ti dà la possibilità di trovare soluzioni“. “Mi aspetto domani il Milan di ...

