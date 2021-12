Terremoto in Grecia, violenta scossa a Citera (Di sabato 18 dicembre 2021) Atene, 18 dic. (Adnkronos) - Una violenta scossa di Terremoto di magnitudo 5.1 è stata registrata a 24 chilometri a sudest dell'isola ionica di Citera, in Grecia. Lo rende noto l'U.S. Geological Survey, spiegando che l'epicentro è stato registrato a 62,42 chilometri di profondità. Al momento non si hanno notizie di vittime o danni. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Atene, 18 dic. (Adnkronos) - Unadidi magnitudo 5.1 è stata registrata a 24 chilometri a sudest dell'isola ionica di, in. Lo rende noto l'U.S. Geological Survey, spiegando che l'epicentro è stato registrato a 62,42 chilometri di profondità. Al momento non si hanno notizie di vittime o danni.

