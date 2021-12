Serie A | la Juve riparte con Morata e Cuadrado | espugnata Bologna

Advertising

Gazzetta_it : Cultura vincente e visione europea: le Women sono entrate nell’elite Champions #Juve - Gazzetta_it : Juve e Champions, lo studio: perché una rimonta modello Atalanta non basterebbe - Eurosport_IT : Morata e Cuadrado: Juventus cicina a Bologna, la chiude 0-2 2?????? ? - campi9ni_38 : RT @Eurosport_IT: Morata e Cuadrado: Juventus cicina a Bologna, la chiude 0-2 2?????? ? - VlnN94 : RT @Gazzetta_it: Allegri: 'Buona carica agonistica. Rosa ottima anche senza rinforzi' -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Juve

...La Juventus vince 2 - 0 sul campo del Bologna nell'anticipo della 18esima giornata dellaA. I ... Leggi anche Atalanta - Roma 1 - 4, poker giallorosso e nerazzurri k.o Lacol passare dei ...Lacomincia a perdere troppi palloni pericolosi a metà campo, ma McKennie è un muro e Bonucci replica il salvataggio monstre del texano. Intanto Pellegrini si arrende a un polpaccio dolorante: ...A Bologna, in un match valido per la 18esima giornata di Serie A, la Juve si impone per 2-0 rilanciandosi in classifica ...I bianconeri vincono lo scontro diretto con il Bologna fuori casa per 0-2 e si portano al sesto posto superando i biancocelesti ...