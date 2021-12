Open Arms, difesa Salvini: ong si rifiutò di fare rotta in Spagna (Di sabato 18 dicembre 2021) PALERMO – Processo Open Arms, la nave iberica “rifiutò di dirigersi in Tunisia, di sbarcare 39 immigrati a Malta, di fare rotta in Spagna (diniego ribadito in due occasioni), non fornì dettagli sullo stato di salute delle singole persone a bordo (domandò di farle sbarcare tutte, ma esclusivamente in Italia)”. Lo si legge in una L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Contributi a imprese e famiglie in Abruzzo, esultano Salvini e Meloni Giorgia Meloni sta con i ristoratori Salvini rinviato a giudizio per la vicenda Open Arms La Lega si astiene dal voto sul decreto riaperture Giorgia Meloni vuole l’eliminazione del coprifuoco ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 18 dicembre 2021) PALERMO – Processo, la nave iberica “di dirigersi in Tunisia, di sbarcare 39 immigrati a Malta, diin(diniego ribadito in due occasioni), non fornì dettagli sullo stato di salute delle singole persone a bordo (domandò di farle sbarcare tutte, ma esclusivamente in Italia)”. Lo si legge in una L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Contributi a imprese e famiglie in Abruzzo, esultanoe Meloni Giorgia Meloni sta con i ristoratoririnviato a giudizio per la vicendaLa Lega si astiene dal voto sul decreto riaperture Giorgia Meloni vuole l’eliminazione del coprifuoco ...

