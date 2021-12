Juventus | Allegri | «Vittoria meritata | non abbassiamo la guardia Su Scudetto e mercato…»

(Di sabato 18 dicembre 2021) Massimiliano, allenatore della, ha parlato al termine del match di Serie A vinto contro il Bologna Massimiliano, allenatore della, ha parlato al termine del match di Serie A vinto contro il Bologna. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. PESO– «Dovevamo capire i momenti della partita, non come a Venezia e Salerno. Oggi i ragazzi hanno fatto bene la fase offensiva e difensiva perché tutti hanno collaborato. Rispetto a Venezia siamo entrati bene in campo anche se non abbiamo gestito bene il pallone che abbiamo regalato al Bologna che è una buona squadra. Ma abbiamo fatto una buona partita ed è una. Ora non bisogna abbassare lacol Cagliari in vista di due mesi che sono ...

Advertising

juventusfc : Termina la conferenza stampa di Mister Allegri alla vigilia di #BolognaJuve. Potete rivederla su @JuventusTV ?? - juventusfc : Comincia la conferenza stampa di presentazione di #BolognaJuve ?? LIVE su @JuventusTV ?? - GiovaAlbanese : #Ramsey e #Arthur in uscita dalla #Juventus a gennaio, subito un centrocampista di fisicità per #Allegri: occhio ai… - VlnN94 : RT @Gazzetta_it: Allegri: 'Buona carica agonistica. Rosa ottima anche senza rinforzi' - Gazzetta_it : Allegri: 'Buona carica agonistica. Rosa ottima anche senza rinforzi' -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Allegri

Un gol per tempo, i torinesi passano al Dall'Ara Lavince 2 - 0 sul campo del Bologna nell'anticipo della 18esima giornata della Serie A. I ...di una gara in cui la formazione di...: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Pellegrini , Arthur , Rabiot, Mc Kennie , Bernardeschi, Morata , Kean . . All.:. Arbitro: Orsato di Schio. Reti: nel pt 6' Morata; nel st ...La Juventus riaggancia la Roma. Ritorno al successo in campionato per la Juventus di Massimiliano Allegri. Dopo il pari di Venezia, nella seconda trasferta consecutiva i bianconer ...Bologna, 18 dicembre 2021 - Due lampi squarciano la nebbia del Dall'Ara: con un gol per tempo (a segno al 6' Morata e al 69' Cuadrado) la Juventus batte il Bologna e, in attesa di Milan-Napoli, accorc ...