“Il green pass? Non c’è bisogno” La prova de ilfattoquotidiano it a Milano | nessun controllo nella metà dei locali del centro e dei Navigli

A poco più di una settimana dall'entrata in vigore dell'obbligo di super green pass per bar e ristoranti, in molti locali del centro di Milano si riesce a consumare ai tavoli delle sale interne senza che nessuno controlli la validità del certificato vaccinale. ilfattoquotidiano.it ha fatto la prova con telecamera nascosta in due zone simbolo della città che, soprattutto in questo periodo dell'anno, sono molto frequentate: piazza Duomo e i Navigli. Nella metà dei bar testati in piazza Duomo, di fronte alla richiesta di fare colazione all'interno, non c'è stata alcuna verifica. "Se mi devi mostrare qualcosa? No, non c'è bisogno" hanno risposto alcuni.

