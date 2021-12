Variante Omicron Francia, Castex: “E’ un fulmine” (Di venerdì 17 dicembre 2021) La Variante Omicron del Covid è un “fulmine” e “sarà il ceppo dominante in Francia dall’inizio del 2022, dove ci sono già diverse centinaia di casi”. A dichiararlo è stato il premier francese Jean Castex, in un intervento pubblico successivo al nuovo consiglio di difesa dedicato alla crisi sanitaria. Nel Paese ci sono quasi 3.000 persone in terapia intensiva con il coronavirus, secondo gli ultimi dati. Il premier ha anche annunciato che il governo francese che un disegno di legge verrà presentato in parlamento all’inizio di gennaio per trasformare l’attuale pass sanitario in certificato vaccinale. “Soltanto il vaccino conterà per l’ottenimento del pass, non più i tamponi“. “Sono circa sei milioni i francesi ancora non vaccinati contro il Coronavirus. “Non è più possibile”, ha dichiarato. “La nostra ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ladel Covid è un “” e “sarà il ceppo dominante indall’inizio del 2022, dove ci sono già diverse centinaia di casi”. A dichiararlo è stato il premier francese Jean, in un intervento pubblico successivo al nuovo consiglio di difesa dedicato alla crisi sanitaria. Nel Paese ci sono quasi 3.000 persone in terapia intensiva con il coronavirus, secondo gli ultimi dati. Il premier ha anche annunciato che il governo francese che un disegno di legge verrà presentato in parlamento all’inizio di gennaio per trasformare l’attuale pass sanitario in certificato vaccinale. “Soltanto il vaccino conterà per l’ottenimento del pass, non più i tamponi“. “Sono circa sei milioni i francesi ancora non vaccinati contro il Coronavirus. “Non è più possibile”, ha dichiarato. “La nostra ...

