Jos Verstappen e la fuga dal box Red Bull durante il GP di Abu Dhabi | ' Pensavo che Max perdesse'

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Dalle gare ai kartodromi europei al duello finale contro Lewis Hamilton per il titolo in F1. Maxne ha fatta di strada. Merito anche del padre Jos, ex pilota, che ha trasmesso al figlio la ...

Dalle gare ai kartodromi europei al duello finale contro Lewis Hamilton per il titolo in F1. Maxne ha fatta di strada. Merito anche del padre, ex pilota, che ha trasmesso al figlio la passione per le quattro ruote e il sogno di diventare campione del mondo. L'olandese si è sempre ...... sono tutta la mia vita, l'ultimo obiettivo', ha confessato visibilmente commosso Maxdomenica sera. Accompagnato per tutto il weekend a Yas Marina dal padree dalla madre Sophie ...Il bimbo prodigio è diventato grande. Immenso. Max Verstappen, ragazzo olandese di 24 anni, è Campione del Mondo di F1. A consegnargli la corona nel dolce pomeriggio di Abu Dhabi, ...Con gomme hard nuove Verstappen gira un paio di decimi al giro più veloce di Hamilton, sino ad accorciare il distacco a 11 secondi. PASSO GARA MONSTRE DI HAMILTON CON GOMME HARD. Con il rientro ai box ...