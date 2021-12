Gran Bretagna: Johnson, ‘Mi assumo la responsabilità della sconfitta’ (Di venerdì 17 dicembre 2021) LONDRA – “Mi prendo la responsabilità personale del risultato”. Lo ha detto, in un’intervista rilasciata a ‘Sky News’, il premier conservatore Boris Johnson (foto) dopo la sconfitta shock subita dal partito di governo nella elezione suppletiva del collegio inglese di North Shropshire, storica roccaforte blu conquistata dai lib-dem. Il leader Tory ha parlato di un “risultato molto deludente” e affermato di comprendere “del tutto” la frustrazione degli elettori. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 17 dicembre 2021) LONDRA – “Mi prendo lapersonale del risultato”. Lo ha detto, in un’intervista rilasciata a ‘Sky News’, il premier conservatore Boris(foto) dopo la sconfitta shock subita dal partito di governo nella elezione suppletiva del collegio inglese di North Shropshire, storica roccaforte blu conquistata dai lib-dem. Il leader Tory ha parlato di un “risultato molto deludente” e affermato di comprendere “del tutto” la frustrazione degli elettori. L'articolo L'Opinionista.

