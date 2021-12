Fondi | prende a bastonate la moglie con una sbarra di ferro | 73enne arrestato per tentato omicidio

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 17 dicembre 2021)– Nella mattinata odierna, personale del Commissariato Distaccato di P.S. diha tratto in arresto in flagranza di reato un 73, enne indagato per i reati di, lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia ai danni dell’ex. Nello specifico il personale di Polizia, impiegato in servizi di Controllo del Territorio, interveniva presso un’abitazione sita alla periferia del comune di, perché era stata segnalata una violenta lite in famiglia. Giunti sul posto, i poliziotti intervenuti trovavano già personale del locale 118 intento a prestare i soccorsi alla donna, visibilmente ferita e nelle vicinanze anche l’ex marito che appariva in stato confusionale. Poco distante dal luogo ove si trovava la persona soccorsa, veniva rinvenuta anche una ...