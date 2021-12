BION 3 DIFESE IMMUNITARIE | supporto giornaliero per le tue difese immunitarie

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Il corpo umano ha tre linee di difesa che lavorano in sinergia tra loro per proteggere il corpo contro gli agenti esterni provenienti dall’ambiente. Le tre linee di difesa del sistema immunitario comprendono la difesa fisica, le risposteinnate immediate e le risposte adattative specifiche. 1/ La difesa fisica comprende la pelle e le mucose, che aiutano l’organismo facendo da barriera e impedendo agli agenti patogeni di entrare nel corpo, 2/ La difesa immunitaria immediata viene attivata dalla presenza di agenti patogeni che si incrociano con successo con le barriere fisiche. Questa risposta immunitaria innata coinvolge principalmente le cellulee alcuni mediatori coinvolte nella risposta infiammatoria. 3/ Difesa immunitaria mirata, che difende l’organismo da specifici agenti invasori. Spesso ...