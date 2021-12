Sanremo 2022: per i bookie testa a testa Elisa-Sangiovanni (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dopo l’annuncio ufficiale delle canzoni in gara si accende la battaglia per la vittoria del Festival di Sanremo 2022. Per gli esperti di Stanleybet.it c’è una coppia di cantanti favorita: Elisa, già vincitrice nel 2001, con il pezzo “O forse sei tu”, e una delle rivelazioni del panorama musicale italiano degli ultimi mesi, Sangiovanni con il suo “Farfalle”, entrambi proposti a 6. Seguono in quota a 7 Emma, con il brano “Ogni volta è così”, e la coppia formata da Mahmood e Blanco con il loro “Brividi”. Salgono a 10 Irama e Noemi, di nuovo in gara dopo la partecipazione della scorsa edizione così come Fabrizio Moro, di ritorno a Sanremo dopo il trionfo del 2018 e Achille Lauro, ormai habituè dell’Ariston giunto alla terza partecipazione. A 15 si trova un gruppo formato da Michele Bravi, Le ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dopo l’annuncio ufficiale delle canzoni in gara si accende la battaglia per la vittoria del Festival di. Per gli esperti di Stanleybet.it c’è una coppia di cantanti favorita:, già vincitrice nel 2001, con il pezzo “O forse sei tu”, e una delle rivelazioni del panorama musicale italiano degli ultimi mesi,con il suo “Farfalle”, entrambi proposti a 6. Seguono in quota a 7 Emma, con il brano “Ogni volta è così”, e la coppia formata da Mahmood e Blanco con il loro “Brividi”. Salgono a 10 Irama e Noemi, di nuovo in gara dopo la partecipazione della scorsa edizione così come Fabrizio Moro, di ritorno adopo il trionfo del 2018 e Achille Lauro, ormai habituè dell’Ariston giunto alla terza partecipazione. A 15 si trova un gruppo formato da Michele Bravi, Le ...

Advertising

SkyTG24 : I cantanti di Sanremo 2022: i titoli delle canzoni dei big che andranno al Festival - RadioItalia : Aka 7even e Sangiovanni, prima di sfidarsi a #Sanremo2022, stanno lavorando a qualcosa di nuovo insieme! ?… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FESTIVAL DI SANREMO 2022 - Per i bookie testa a testa Elisa-Sangiovanni, Emma e Mahmood-Blanco possibili outsider https… - susydigennaro : RT @napolimagazine: FESTIVAL DI SANREMO 2022 - Per i bookie testa a testa Elisa-Sangiovanni, Emma e Mahmood-Blanco possibili outsider https… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FESTIVAL DI SANREMO 2022 - Per i bookie testa a testa Elisa-Sangiovanni, Emma e Mahmood-Blanco possibili outsider https… -