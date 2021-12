Ultime Notizie Roma del 15-12-2021 ore 07:10 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale mercoledì 15 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale il Consiglio dei Ministri proroga fino al 31 marzo lo Stato d’emergenza anti-covid nuovo decreto prevede anche Super Slim passi in zona Bianca precluse non vaccinati attività come ristorante è chiuso il cinema e discoteche in un’ordinanza di speranza La Stretta sugli arrivi in Italia l’obbligo di 40 anni non vaccinati e tampone perché immunizzato ma L’Unione Europea chiede spiegazioni oggi nel Lazio del prime vaccinazioni bambini di 5 11 anni gli Stati Uniti superano i 400 mila morti i rincari delle bollette per le famiglie più povere con 900 milioni confermato lo stanziamento di 3,8 miliardi contro i momenti verso le rateizzazioni per le imprese dopo Intesa di ieri dei ministri le misure saranno tradotte oggi in un emendamento alla manovra il governo lavora a una norma salva comuni in ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 dicembre 2021)dailynews radiogiornale mercoledì 15 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale il Consiglio dei Ministri proroga fino al 31 marzo lo Stato d’emergenza anti-covid nuovo decreto prevede anche Super Slim passi in zona Bianca precluse non vaccinati attività come ristorante è chiuso il cinema e discoteche in un’ordinanza di speranza La Stretta sugli arrivi in Italia l’obbligo di 40 anni non vaccinati e tampone perché immunizzato ma L’Unione Europea chiede spiegazioni oggi nel Lazio del prime vaccinazioni bambini di 5 11 anni gli Stati Uniti superano i 400 mila morti i rincari delle bollette per le famiglie più povere con 900 milioni confermato lo stanziamento di 3,8 miliardi contro i momenti verso le rateizzazioni per le imprese dopo Intesa di ieri dei ministri le misure saranno tradotte oggi in un emendamento alla manovra il governo lavora a una norma salva comuni in ...

