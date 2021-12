Katia Ricciarelli, a sorpresa annuncia le nozze: ecco quando avranno luogo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Katia Ricciarelli fa una sorpresa e annuncia le nozze lasciando tutti a bocca aperta: ecco quando avranno luogo, i dettagli e le curiosità della vicenda Una delle personalità più influenti nel mondo musicale soprattutto nello scenario lirico mondiale che ha avuto un enorme successo calcando i palchi più importanti del mondo, oggi concorrente indiscussa del L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di mercoledì 15 dicembre 2021)fa unalelasciando tutti a bocca aperta:, i dettagli e le curiosità della vicenda Una delle personalità più influenti nel mondo musicale soprattutto nello scenario lirico mondiale che ha avuto un enorme successo calcando i palchi più importanti del mondo, oggi concorrente indiscussa del L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

infoitcultura : Katia Ricciarelli vuole sposarsi: “Sarebbe una bella conclusione per la mia vita” - infoitcultura : Gf Vip, Katia Ricciarelli lancia una notizia bomba: «Quando esco mi sposo. Lui è un uomo gentile» - infoitcultura : Katia Ricciarelli e l'addio definitivo a Pippo Baudo: Ecco chi si sposerà in seconde nozze - Anty78 : @AneMiavb Già ma chi gliel’ha chiesto? Katia Ricciarelli, la lirica, maestra di canto che ha vissuto quegli anni!!… - Maldischiena_ : @MiScoccioTroppo Signorini spegne certe micce per parlare di Katia Ricciarelli che si sposa. Boh. -