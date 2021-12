La ragazza a gennaio 2021 è guarita da un tumore: ha doppi motivi per festeggiare! (Di martedì 14 dicembre 2021) Jovanotti, fotostoria di un “ragazzo fortunato” guarda le foto Ha scelto una bellissima foto in bianco e nero per fare gli auguri alla figlia in occasione del suo 23° compleanno. Jovanotti, 55 anni, ha postato su Instagram un’immagine che ritrae la sua Teresa da bambina, mentre siede divertita sulle spalle di suo papà al mare. I capelli bagnati, i braccioli indossati e il sorriso sdentato, la coppia regala un’immagine di grande serenità. Leggi anche › Jovanotti: “Non voglio cambiare pianeta”. La sua ricetta post-coronavirus ... Leggi su iodonna (Di martedì 14 dicembre 2021) Jovanotti, fotostoria di un “ragazzo fortunato” guarda le foto Ha scelto una bellissima foto in bianco e nero per fare gli auguri alla figlia in occasione del suo 23° compleanno. Jovanotti, 55 anni, ha postato su Instagram un’immagine che ritrae la sua Teresa da bambina, mentre siede divertita sulle spalle di suo papà al mare. I capelli bagnati, i braccioli indossati e il sorriso sdentato, la coppia regala un’immagine di grande serenità. Leggi anche › Jovanotti: “Non voglio cambiare pianeta”. La sua ricetta post-coronavirus ...

Advertising

_K3NM4_ : pov: un anno fa ero fidanzata con un tipo ma l’ho lasciato a gennaio; ora il tipo ha messo uno stato che dice “un a… - himeralive : Un video per tenere viva la memoria della dolce Roberta Siragusa. La famiglia della giovane caccamese, uccisa in un… - MestruoGeppetto : @Lucywillkillyou @doctorgis84 Anche io dubito che si faccia perché manca coraggio politico. Ho perso diversi amici… - Freddy_Ray : @ChristianTolve La mia ragazza ha la tac in questi giorni che ha un linfoma e da gennaio partiamo con la terapia. S… - roberta_dima : RT @TgrRaiLombardia: #Brescia, ragazza morta per overdose, a gennaio la sentenza #FrancescaManfredi -