GF Vip 6 | Soleil Sorge pensierosa scoppia in lacrime

(Di martedì 14 dicembre 2021) La puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 13 dicembre, ha sancito l’uscita dalla Casa di Alex Belli, e molto molto probabilmente anche la fine dell’amicizia tra quest’ultimo e, con la quale tra le mura di Cinecittà aveva instaurato un feeling davvero molto speciale. Facciamo insieme il punto della situazione. GF Vip 6, la modella giù di morale Questa mattina,, non appena ha aperto gli occhi, si è recata in giardino per sdraiarsi un po’ al sole. Attimi di riflessione per l’influencer italo-americana, che nelle ultime ore si è trovata a riflettere a lungo su quanto accaduto ieri sera in puntata. L’uscita dalla Casa di Alex Belli, ha gettatonella tristezza più totale. A cercare di dare un po’ di conforto aci ha pensato Katia ...

Advertising

AsrGiammi : RT @Quellochetutti1: Soleil porta la valigia ad Alex ???? Il momento più iconico di questo Grande Fratello Vip rimarrà questo #GFvip https:… - Azzurra28749827 : - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Gf Vip, Davide Silvestri si sfoga con Soleil: «Tu e Alex avevate rotto i cogl***i» - leggoit : Gf Vip, Davide Silvestri si sfoga con Soleil: «Tu e Alex avevate rotto i cogl***i» - zazoomblog : GF Vip 6 Alex Belli-Soleil Sorge: “Aveva premeditato tutto”. L’ultimo gesto plateale - #Belli-Soleil #Sorge: #“Aveva -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Soleil

Alex sarà ospite in studio nel prossimo appuntamento con il Grande Fratelloin onda venerdì 17 ... Per quanto riguardaSorge invece, la reazione è ben visibile a tutti avendo l'ex ...... un film già visto quello del GF? "Lui è medioevale, non è corretto e non ti dice come è fatto. Katarina parla diSorge Cosa penso diSorge? Penso che parla la stessa lingua di ...Lo sfogo di Davide Silvestri con Soleil Sorge fa già discutere. Nel corso della puntata di ieri sera, lunedì 13 dicembre, del Grande Fratello Vip, Alex Belli è stato ...Dopo la squalifica, per l'attore torna il sereno con la Duran? Ecco che una foto li ritrae ancora come una coppia ...