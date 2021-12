Assalto alla Cgil, inchiesta chiusa. Castellino e Fiore verso il Natale in carcere (Di martedì 14 dicembre 2021) Sono passati poco più di due mesi dall’Assalto alla sede nazionale della Cgil, a Roma, a margine di una manifestazione contro il Green pass egemonizzata dai leader di Forza Nuova Giuliano Castellino e Roberto Fiore. E nel frattempo la procura di Roma è arrivata a un quadro della situazione sufficientemente chiaro da decidere di chiudere le indagini e proporre il giudizio immediato per i due militanti neofascisti e gli altri indagati. Il che vuol dire, tra l’altro, che salvo novità, coloro che sono agli arresti in carcere ci resteranno almeno fino a dopo le festività natalizie. Il processo infatti potrebbe svolgersi già entro febbraio e la chiusura del fascicolo di indagine, fissata in queste ore, allunga i tempi della custodia cautelare. Per il solo reato di devastazione e ... Leggi su open.online (Di martedì 14 dicembre 2021) Sono passati poco più di due mesi dall’sede nazionale della, a Roma, a margine di una manifestazione contro il Green pass egemonizzata dai leader di Forza Nuova Giulianoe Roberto. E nel frattempo la procura di Roma è arrivata a un quadro della situazione sufficientemente chiaro da decidere di chiudere le indagini e proporre il giudizio immediato per i due militanti neofascisti e gli altri indagati. Il che vuol dire, tra l’altro, che salvo novità, coloro che sono agli arresti inci resteranno almeno fino a dopo le festività natalizie. Il processo infatti potrebbe svolgersi già entro febbraio e la chiusura del fascicolo di indagine, fissata in queste ore, allunga i tempi della custodia cautelare. Per il solo reato di devastazione e ...

