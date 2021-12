Pentagono, nessuna sanzione a militari per strage civili a Kabul (Di lunedì 13 dicembre 2021) nessuna sanzione per i militari americani implicati nell'attacco con il drone che ha ucciso 10 civili a Kabul, in Afghanistan, a fine agosto. Lo afferma il portavoce del Pentagono, John Kirby, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 dicembre 2021)per iamericani implicati nell'attacco con il drone che ha ucciso 10, in Afghanistan, a fine agosto. Lo afferma il portavoce del, John Kirby, ...

