Siani: “Maradona l’ha fatto con Napoli, sarà sempre il nostro mito” (Di domenica 12 dicembre 2021) Intervistato a Che Tempo Che Fa per presentare il suo nuovo film, il comico Alessandro Siani ha parlato di Maradona e del simbolo che Diego rappresenta per la città di Napoli. Ecco le sue parole in merito. “Ha cambiato il DNA intero di una città. Ci ha reso vincenti e ci ha lasciato ancora un’emozione dentro, rimarrà per sempre il nostro mito“. "Ha cambiato il DNA intero di una città. Ci ha reso vincenti e ci ha lasciato ancora un'emozione dentro, rimarrà per sempre il nostro mito"Alessandro Siani a #CTCF su Diego Armando Maradona pic.twitter.com/Mfojm6fhVD— Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) December 12, 2021 Leggi su spazionapoli (Di domenica 12 dicembre 2021) Intervistato a Che Tempo Che Fa per presentare il suo nuovo film, il comico Alessandroha parlato die del simbolo che Diego rappresenta per la città di. Ecco le sue parole in merito. “Ha cambiato il DNA intero di una città. Ci ha reso vincenti e ci ha lasciato ancora un’emozione dentro, rimarrà peril“. "Ha cambiato il DNA intero di una città. Ci ha reso vincenti e ci ha lasciato ancora un'emozione dentro, rimarrà peril"Alessandroa #CTCF su Diego Armandopic.twitter.com/Mfojm6fhVD— Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) December 12, 2021

Advertising

Valedance11 : RT @chetempochefa: 'Ha cambiato il DNA intero di una città. Ci ha reso vincenti e ci ha lasciato ancora un'emozione dentro, rimarrà per sem… - sscalcionapoli1 : Alessandro Siani: “Maradona ha cambiato il DNA intero di una città, ci ha reso vincenti, rimarrà per sempre il nost… - BenissimoVa : Vogliamo parlare dello spiegone di Siani su Napoli che prima di Maradona era grigia e triste e grazie a lui è dive… - InterMagazine2 : CTCF - Alessandro Siani: 'Maradona ha cambiato il DNA intero di una città, ci ha reso vincenti, rimarrà per sempre… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CTCF - Alessandro Siani: 'Maradona ha cambiato il DNA intero di una città, ci ha reso vincenti, rimarrà per sempre il n… -