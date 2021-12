Sassuolo | Dionisi | ' Vittoria meritata | l' abbiamo voluta di più'

(Di domenica 12 dicembre 2021) REGGIO EMILIA - Alessioè giustamente entusiasta delladel suosulla Lazio . E, davanti alle telecamere di Dazn, il tecnico dei neroverdi non si nasconde: " Oggi meritavamo ...

REGGIO EMILIA - Alessioè giustamente entusiasta della vittoria del suosulla Lazio . E, davanti alle telecamere di Dazn, il tecnico dei neroverdi non si nasconde: " Oggi meritavamo di vincere: abbiamo messo ......consecutivo fa ovviamente felice Alessio, che ha commentato la gara ai microfoni di 'Dazn': 'Abbiamo messo tanta qualità in campo e concesso poco - ha dichiarato l'allenatore del- ...REGGIO EMILIA - Il Sassuolo batte un'altra delle grandi della Serie A e, al termine della sfida con la Lazio, Alessio Dionisi mostra tutta la sua felicità: "Oggi meritavamo di vincere - assicura il te ...Nei primi minuti la Lazio va in vantaggio con Zaccagni, ma il Sassuolo la ribalta nel secondo tempo con Berardi e Raspadori.