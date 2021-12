LIVE Sci alpino | Slalom Val d’Isere 2021 in DIRETTA | Vinatzer in lotta per la vittoria con Noel! Alle 13 00 la seconda manche

Leggi su oasport

(Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG DONNE DI ST. MORITZ D10.30 10.24: Ancora gigantisti in classifica! Lo sloveno Kranjec è 13mo a 1?45, Pinturault è fuori dalla10.23: Chiude con un ritardo di 2?11 lo svizzero Schmidiger che è 24mo, Moelgg è 26mo, Pinturault 30mo 10.21: Il norvegese McGrath è 21mospdi Razzoli con un ritardo di 1?71 10.20: Non approfitta della situazione l’azzurro Maurberger che inforca ed esce di scena 10.19: Grande prova anche del canadese Read che chiude con 1?46 di ritardo. Ora sembra si veda meglio e chi scende adesso è favorito 10.18: Il norvegese Braathen, specialista del gigante, chiude con un ottimo 12mo posto a 1?31 davanti a Gross 10.16: Questa ...