L’appello del No vax ricoverato col casco: «Non pensavo di finire in questo inferno: vaccinatevi, non fate come me» – Il video (Di domenica 12 dicembre 2021) Lui si chiama Marco Marchesin, ha contratto il Covid, non ha il vaccino e ora parla da un letto d’ospedale a Piacenza, con il casco per l’ossigeno addosso. Il suo obiettivo è convincere tutti dell’importanza della vaccinazione. «vaccinatevi, vi prego, non è uno scherzo, non fate come me», continua a ripetere in un video postato su Facebook qualche giorno fa. «Non fatevi uccidere dalla malattia, io ho sbagliato, e qui con me molti dei presenti non hanno il vaccino. È un inferno, si muore, questa malattia vi distrugge i polmoni», tuona. Marchesin è visibilmente sofferente, «ho pochissima forza», dice: «Scegliete il vaccino che meglio ritenete opportuno, ne avete di due tipi, quattro case farmaceutiche», spiega con voce flebile. «Non pensavo di arrivare ... Leggi su open.online (Di domenica 12 dicembre 2021) Lui si chiama Marco Marchesin, ha contratto il Covid, non ha il vaccino e ora parla da un letto d’ospedale a Piacenza, con ilper l’ossigeno addosso. Il suo obiettivo è convincere tutti dell’importanza della vaccinazione. «, vi prego, non è uno scherzo, nonme», continua a ripetere in unpostato su Facebook qualche giorno fa. «Nonvi uccidere dalla malattia, io ho sbagliato, e qui con me molti dei presenti non hanno il vaccino. È un, si muore, questa malattia vi distrugge i polmoni», tuona. Marchesin è visibilmente sofferente, «ho pochissima forza», dice: «Scegliete il vaccino che meglio ritenete opportuno, ne avete di due tipi, quattro case farmaceutiche», spiega con voce flebile. «Nondi arrivare ...

