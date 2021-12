Live Fiorentina-Salernitana 1-0 | Bonaventura buca Belec!

(Di sabato 11 dicembre 2021) Se non è l'ultima spiaggia poco ci manca. Contro unain grande spolvero e in zona Europa, laultima e con i problemi societari per il passaggio di proprietà...

Allo stadio Franchi, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Salernitana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Franchi,e Salernitana si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiSalernitana 1 - 0 ...Italiano, prima stagione alla© LaPresseI viola di Vincenzo Italiano, a quota 27 punti in classifica insieme alla Juventus di Allegri al quinto posto, sono reduci dalla vittoria ottenuta ...30' - GOOOOOOL!! BONAVENTURA! MERAVIGLIOSO! Fiorentina in vantaggio! 28' - Ancora Viola pericolosa con un cross, dalla parte opposta stavolta: bel tracciante di Callejon per la testa ...Roma, 11 dicembre 2021 - Torna il sabato di Serie A con tre partite in programma oggi. Alle 15 la Fiorentina, lanciatissima in zona Europa, ospita il fanalino di coda Salernitana. Alle 18 la Juventus ...