Gol ed emozioni, ma la Paganese va ko: vince il Picerno 5-3 (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNuovo stop per la Paganese che dopo la bella vittoria nel derby con la Juve Stabia è costretta a fermarsi contro il Picerno. Gli azzurrostellati perdono 5-3 in Basilicata al termine di una sfida ricca di gol ed emozioni. Padroni di casa in vantaggio dopo quindici minuti grazie al gol di Reginaldo che sfrutta un'indecisione del portiere Baiocco. Passano sette minuti e la Paganese pareggia con Guadagni, che si avventa su una respinta di Dettori e fa 1-1. Lucani nuovamente in vantaggio al 25? con Gerardi, che interviene di testa su un cross di Esposito e consente ai suoi di riportarsi avanti per qualche minuto. La Paganese infatti reagisce e sigla il 2-2 con una bella punizione di Firenze. Al tramonto della prima frazione è però ancora il Picerno ad avere la ...

