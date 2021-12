Curling, preolimpico Leeuwarden 2021: secondo ko per le azzurre, Lettonia vince 8-4 (Di sabato 11 dicembre 2021) L’Italia femminile perde 4-8 contro la Lettonia nella seconda sfida del torneo preolimpico di Leeuwarden 2021 di Curling. La squadra azzurra, composta da Stefania Costantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli, ha incassato subito due punti nel primo end. Nel secondo l’Italia è riuscita ad accorciare, ma le lettoni hanno incrementato il vantaggio nelle due frazioni di gioco successive (1-5). Le azzurre hanno poi messi a segno due punti (3-5), ma la Lettonia ha allugnato nuovamente (3-7 al settimo end). A nulla è servito poi il punto conquistato nell’ottava frazione, con la Lettonia che risponde nel nono per il definitivo 8-4 che chiude il match. Seconda sconfitta dunque per la Nazionale italiana femminile, che ... Leggi su sportface (Di sabato 11 dicembre 2021) L’Italia femminile perde 4-8 contro lanella seconda sfida del torneodidi. La squadra azzurra, composta da Stefania Costantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli, ha incassato subito due punti nel primo end. Nell’Italia è riuscita ad accorciare, ma le lettoni hanno incrementato il vantaggio nelle due frazioni di gioco successive (1-5). Lehanno poi messi a segno due punti (3-5), ma laha allugnato nuovamente (3-7 al settimo end). A nulla è servito poi il punto conquistato nell’ottava frazione, con lache risponde nel nono per il definitivo 8-4 che chiude il match. Seconda sconfitta dunque per la Nazionale italiana femminile, che ...

