Crozza-Berlusconi per il Quirinale è pronto ad ogni trasformazione | “Se resto me stesso chi vuole che mi voti?”

Nel corso dell'ultima puntata prima della pausa natalizia di "Fratelli di Crozza", in onda prima serata sul NOVE in streaming su Discovery + Crozza-Berlusconi, pur di avere il posto di Mattarella è disposto ad ogni trasformazione politica: "Ma cosa devo fare per farmi eleggere? Se resto me stesso… chi vuole che mi voti?" Streaming ed episodi completi solo su discovery+ (www.discoveryplus.it) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

