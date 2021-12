Scatole di Natale: un regalo, un dolce e un biglietto a chi ne ha bisogno (Di venerdì 10 dicembre 2021) Prendi una scatola, riempila con un dono, qualche dolcetto e un bigliettino d’auguri, impacchettala con carta regalo e portala in uno dei centri di raccolta sparsi per Bergamo e provincia. Il tuo dono verrà consegnato a persone e famiglie in condizioni di fragilità, difficoltà, marginalità. L’iniziativa si chiama Scatole di Natale ed è presente in tutta Italia. Anche la Bergamasca ha raccolto l’invito a partecipare e sono ormai decine le persone e i punti di raccolta delle Scatole in tutta la provincia: sedi di associazioni, negozi, asili nido e case di privati cittadini. I destinatari dei doni saranno le persone aiutate da: Associazione Il Giardino Onlus, Cooperativa Arcobaleno Srl, Caritas Seriate, Caritas Verdellino-Zingonia, Dormitorio Galgario, Mensa popolare – Frati Cappuccini Opera Bonomelli ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 10 dicembre 2021) Prendi una scatola, riempila con un dono, qualchetto e un bigliettino d’auguri, impacchettala con cartae portala in uno dei centri di raccolta sparsi per Bergamo e provincia. Il tuo dono verrà consegnato a persone e famiglie in condizioni di fragilità, difficoltà, marginalità. L’iniziativa si chiamadied è presente in tutta Italia. Anche la Bergamasca ha raccolto l’invito a partecipare e sono ormai decine le persone e i punti di raccolta dellein tutta la provincia: sedi di associazioni, negozi, asili nido e case di privati cittadini. I destinatari dei doni saranno le persone aiutate da: Associazione Il Giardino Onlus, Cooperativa Arcobaleno Srl, Caritas Seriate, Caritas Verdellino-Zingonia, Dormitorio Galgario, Mensa popolare – Frati Cappuccini Opera Bonomelli ...

