Noi e i diritti/5. Storie di donne perseguitate: a Kabul, in Canada, in Italia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sui diritti delle donne tre notizie: una buona, una grottescamente oscena e una sin troppo prevedibile. Quella buona: una ragazza di 18 anni di origine marocchina a Bologna, dopo essere stata maltrattata, segregata, seviziata, minacciata di morte dalla sua famiglia per voler "vivere all'occidentale", cioè libera di scegliere come vivere, fa arrestare il padre energumeno torturatore che non potrà avvicinarsi per un po' alla figlia vittima delle sue angherie. Nel Paese delle Saman che vengono massacrate dagli aguzzini di famiglia, Italia, non Kabul, è una notizia confortante, speriamo senza vendette. La notizia grottescamente oscena: in una scuola del Canada, nel Paese dove si è disposto di recente il rogo di libri considerati pericolosi, è stata vietato l'ingresso per un evento culturale a Nadia Murad, ...

