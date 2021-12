LIVE Monaco-Olimpia Milano | Eurolega basket in DIRETTA | serve una scossa per interrompere la striscia negativa

(Di venerdì 10 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladella sfida ditra l’ASe l’AX Armani Exchange, valevole per il quattordicesimo turno del torneo.non vince più in Europa da quasi un mese, dal 12 novembre scorso quando espugnò il campo del Fenerbahce con una fantastica prova difensiva. Da quel momento, però, per Rodriguez e compagni un lunghissimo blackout in, con le sconfitte contro Kazan, San Pietroburgo, Olympiacos e Berlino che hanno fatto scivolarein quarta posizione, con una sola vittoria di vantaggio da chi ora è fuori dalla zona playoff. Quattro le sconfitte consecutive anche per ...

In vetta e in fondo al Girone B ci sono invece ile lo Sportklub Sturm Graz, rispettivamente con 11 e 1 punto: quest'ultima è l'unica squadra del girone che non può più sperare di qualificarsi.RISULTATI EUROPA LEAGUE, CLASSIFICHE/ Show a Francoforte! Diretta golscore Una sorte che ...un 3 - 0 utile a effettuare il sorpasso e qualificarsi per gli spareggi (in questo girone il...Quattordicesima giornata dell'Eurolega 2021-2022 e trasferta fondamentale questa sera per l'Olimpia Milano, che affronta l’AS Monaco alla Salle Gaston Medecin. Match complicato per i ragazzi di Ettore ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di Eurolega tra l’AS Monaco e l’A|X Armani Exchange Milano, valevole ...