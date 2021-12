Il Jamon Iberico senza segreti

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 10 dicembre 2021) È considerato il miglior prosciutto del mondo. Perché i maiali da cui si ricava vivono liberi tra distese di campi che si stendono a perdita d’occhio, ombreggiati solo dai rami delle querce; e perché da quelle querce viene il cibo di cui si nutrono esclusivamente questi maiali, la ghianda, “bellota” in spagnolo, che renderà le loro carni prelibate, ammorbidite da un grasso che si scioglie in bocca. Rustici e forti, questi maiali vivono da secoli nella Spagna Sudoccidentale: la loro caratteristica più nota è lo zoccolo nero, la “pata negra”, nome con cui in Italia è conosciuto il prosciutto che da essi si ricava. Gustoso, intenso, indimenticabile, ilva servito nel giusto modo. A partire dal taglio. «Se si acquista un pezzo unico, che si tratti di(prosciutto) o di Paleta (spalla), occorre innanzitutto lasciarlo ...