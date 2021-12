Hamilton ruggisce: rifila 6 decimi a Verstappen in FP2. Ferrari, ottavo Leclerc (Di venerdì 10 dicembre 2021) Lewis Hamilton e la Mercedes ruggiscono. L'inglese ha iniziato alla grande il weekend che potrebbe regalargli l'ottavo titolo iridato, qualora la spuntasse nei confronti di Max Verstappen. La sentenza ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 10 dicembre 2021) Lewise la Mercedes ruggiscono. L'inglese ha iniziato alla grande il weekend che potrebbe regalargli l'titolo iridato, qualora la spuntasse nei confronti di Max. La sentenza ...

Hamilton in 1'23'691 ha impresso un ritmo elevatissimo alla seconda sessione, rifilando tre decimi all'Alpine di Esteban Ocon e al compagno di squadra Valtteri Bottas, che ...

F1, pagelle GP Qatar 2021: Alonso, che campione! Hamilton implacabile, Bottas sbaglia ancora la partenza... Il due volte campione del mondo ruggisce ancora. MVP! MVP! MVP! SERGIO PEREZ 6.5: il minimo sindacale. Non sale sul podio e chiude a 2.8 secondi da Alonso. Davvero troppo poco per il messicano che, ...

