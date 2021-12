XFACTOR 21: VINCE BALTMORA! ECCO LA CLASSIFICA (Di venerdì 10 dicembre 2021) Baltimora VINCE l’edizione di X Factor 2021. Scopriamo com’è andata e contro chi ha lottato per il primo posto Hell Raton VINCE per la seconda volta consecutiva l’edizione 2021 di X Factor Italia con il cantante Baltimora. Faccio musica da parecchi anni, ma non l’ho mai pubblicata perché mi facevo un sacco di problemi. Ho detto, non ha senso continuare ad aspettare. Faccio musica Pop. E’ con queste parole che Edoardo Spinsante, in arte Baltimora, descrive se stesso prima dell’esperienza ad X Factor 2021. Alle auditions, però, Edoardo si presenta come Plugsaints, per poi cambiare nome in corso d’opera ispirandosi proprio ad una delle sue prime canzoni: “Baltimora è il titolo della prima canzone che ho pubblicato e, niente, era una canzone molto importante per me“. Al live, Baltimora arriva all’ultima sfida insieme a Gianmaria, talento di Emma Marrone ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) Baltimoral’edizione di X Factor 2021. Scopriamo com’è andata e contro chi ha lottato per il primo posto Hell Ratonper la seconda volta consecutiva l’edizione 2021 di X Factor Italia con il cantante Baltimora. Faccio musica da parecchi anni, ma non l’ho mai pubblicata perché mi facevo un sacco di problemi. Ho detto, non ha senso continuare ad aspettare. Faccio musica Pop. E’ con queste parole che Edoardo Spinsante, in arte Baltimora, descrive se stesso prima dell’esperienza ad X Factor 2021. Alle auditions, però, Edoardo si presenta come Plugsaints, per poi cambiare nome in corso d’opera ispirandosi proprio ad una delle sue prime canzoni: “Baltimora è il titolo della prima canzone che ho pubblicato e, niente, era una canzone molto importante per me“. Al live, Baltimora arriva all’ultima sfida insieme a Gianmaria, talento di Emma Marrone ...

X Factor 2021, il trionfo di Baltimora: gIANMARIA secondo, terzi i Bengala Fire 09 La diretta della finale di X Factor 2021 termina qui, grazie per essere stati con noi 23.55 Vince a sorpresa Baltimora: 'Grazie mille, non ha alcun senso questa cosa'. gIANMARIA secondo ...

Baltimora: ecco chi è il vincitore di X Factor 2021 Baltimora: ecco chi è il vincitore di X Factor 2021. A sorpresa il produttore e cantante della squadra di Hell Raton vince contro gIANMARIA, uno dei super favoriti di questa edizione. Urlo liberatorio per lui e il suo giudice al momento del verdetto Leggi anche > Baltimora, all'anagrafe Edoardo Spinsante, fa parte ...

XFACTOR 21: VINCE BALTMORA! ECCO LA CLASSIFICA Baltimora vince l'edizione di X Factor 2021. Scopriamo com'è andata e contro chi ha lottato per il primo posto ...

X Factor 2021, vince Baltimora 09 dic 2021 - In diretta dal Forum di Assago, la finale della quindicesima edizione del talent ha visto trionfare il cantante della squadra di Hell Raton. Ospiti della serata: Maneskin e Coldplay.

