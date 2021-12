Una casa a impatto zero: come funziona l’edilizia sostenibile? (Di giovedì 9 dicembre 2021) La sostenibilità ambientale è un tema che attraversa in maniera trasversale diversi settori della nostra vita. Le campagne di sensibilizzazione e una maggiore presa di coscienza della popolazione, favorite dagli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico, hanno fatto sì che si ragionasse in maniera più concreta sull’impatto dell’uomo sull’ambiente, con la valutazione di soluzioni utili a ridurre le emissioni. Tra queste c’è anche l’edilizia sostenibile, un sistema di progettazione edilizia che ha l’obiettivo di realizzare edifici ad alta efficienza energetica con un riduzione dell’impatto ambientale. Secondo il Manifesto del Green Building Council Italia, pubblicato nel 2020, l’edilizia è responsabile in Europa dell’estrazione del 50% delle materie prime, del 36% delle emissioni, del 40% dei ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 9 dicembre 2021) La sostenibilità ambientale è un tema che attraversa in maniera trasversale diversi settori della nostra vita. Le campagne di sensibilizzazione e una maggiore presa di coscienza della popolazione, favorite dagli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico, hanno fatto sì che si ragionasse in maniera più concreta sull’dell’uomo sull’ambiente, con la valutazione di soluzioni utili a ridurre le emissioni. Tra queste c’è anche, un sistema di progettazione edilizia che ha l’obiettivo di realizzare edifici ad alta efficienza energetica con un riduzione dell’ambientale. Secondo il Manifesto del Green Building Council Italia, pubblicato nel 2020,è responsabile in Europa dell’estrazione del 50% delle materie prime, del 36% delle emissioni, del 40% dei ...

