Settore privato: raggiunto accordo sullo smart working (Di giovedì 9 dicembre 2021) È giunta alla conclusione la trattativa che aveva al centro del dibattito la regolamentazione dello smart working anche per i privati. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)Al tavolo il governo, i sindacati ma anche le associazioni di categoria che hanno siglato un importante accordo per regolare il lavoro agile anche nella fase post-pandemica. Nelle nuove regole il via al diritto alla "disconnessione". Finalmente i lavoratori in smart working avranno diritto a non essere reperibili durante una certa fascia oraria. Le nuove regole, seppur subito attive, entreranno in vigore dopo la fine dello stato di emergenza, molto probabilmente dopo la fine dell'anno. Il nuovo "Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile protocollo", come spiega Il Post, è un aggiornamento delle regole ...

