“Re Lear” | Glauco Mauri e 4 000 abbonati alla nuova stagione del Teatro Donizetti

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Bergamo. Oltre 4.000 abbonamenti: con questo dato importante, confortante in un momento ancora segnato dpandemia Covid 19, con l’accesso ai luoghi di spettacolo con Green Pass obbligatorio, prende avvio ladi Prosa del. “Tanta, tantissima è l’emozione che accompagna l’inizio di questadi Prosa – dice Maria Grazia Panigada, direttrice artistica delladi Prosa e Altri Percorsi della Fondazione(nella foto in basso di Gianfranco Rota)- Le tante persone che lavorano all’interno della Fondazione, il pubblico, gli artisti, tutti abbiamo atteso questo momento e ognuno, nel proprio ruolo, se lo è prefigurato. Adesso questo momento è finalmente arrivato e non vediamo l’ora ...

Advertising

NScrivanti : RT @NScrivanti: Grazie per servizio su Macbeth …un piacere enorme aver sentito nominare Franco Enriquez Valeria Moriconi Glauco Mauri … se… - NScrivanti : Grazie per servizio su Macbeth …un piacere enorme aver sentito nominare Franco Enriquez Valeria Moriconi Glauco Mau… -

Ultime Notizie dalla rete : Lear Glauco

BergamoNews

... Teatro Modena);Mauri e Roberto Sturno riportano in scena il thriller psicologico di Eric - ... Le gattoparde, letteratura e pop scatenato (Sala Mercato 11 - 13 gennaio), e Queen, ...... Teatro Gustavo Modena);Mauri e Roberto Sturno riportano in scena il thriller psicologico ... in cui mescolano letteratura e pop scatenato ( Sala Mercato 11 - 13 gennaio) , e Queen, ...JESI - C’è sempre qualcosa sotto il sole del Pergolesi di Jesi. La presentazione alla stampa della stagione di prosa, che salperà in gennaio 2022 e che comprenderà anche ...Il 12 e 13 gennaio sarà protagonista con il "Re Lear", mentre c’è attesa per Stefano Accorsi a febbraio protagonista di "Storia di 1" ...