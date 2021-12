Piazza S.Carlo: chat Appendino - Giordana, 'siamo morti' (Di giovedì 9 dicembre 2021) "Se viene fuori che gli steward non c'erano per problemi di soldi siamo morti". Scriveva questo, in una chat, la sindaca di Torino, Chiara Appendino, due giorni dopo la tragedia di Piazza San Carlo. ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 dicembre 2021) "Se viene fuori che gli steward non c'erano per problemi di soldi". Scriveva questo, in una, la sindaca di Torino, Chiara, due giorni dopo la tragedia diSan. ...

Ultime Notizie dalla rete : Piazza Carlo Piazza S.Carlo: chat Appendino - Giordana, 'siamo morti' "Se viene fuori che gli steward non c'erano per problemi di soldi siamo morti". Scriveva questo, in una chat, la sindaca di Torino, Chiara Appendino, due giorni dopo la tragedia di piazza San Carlo. Il destinatario del messaggio era l'allora capo di gabinetto, Paolo Giordana. La conversazione (risalente al 5 giugno 2017) è stata illustrata oggi in Corte d'Assise dagli avvocati ...

"Se viene fuori che gli steward non c'erano per problemi di soldi siamo morti". Scriveva questo, in una chat, la sindaca di Torino, Chiara Appendino, due giorni dopo la tragedia di Piazza San Carlo. Il destinatario del messaggio era l'allora capo di gabinetto, Paolo Giordana. La conversazione (risalente al 5 giugno 2017) è stata illustrata oggi in Corte d'Assise dagli avvocati ...