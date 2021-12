Acqua pubblica, presidio a Roma per dire no alla quotazione in Borsa: “Non è una merce. Con le privatizzazioni il servizio è peggiorato” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dopo la manifestazione a Bruxelles, manifestazione in contemporanea a Milano e Roma contro la quotazione dell’Acqua in Borsa. “L’Acqua non può essere ridotta a merce, diciamo no alla quotazione in Borsa – afferma Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione comunista – c’è un referendum vinto dagli italiani che deve essere ancora attuato. E’ scandaloso che nel Pnrr si stanzino una marea di soldi, ma non per ripubblicizzare l’Acqua, ma sostanzialmente per finanziare la privatizzazione del sistema idrico”. Maurizio Montalto, presidente del Movimento Blu si è scagliato contro le multinazionali francesi Veolia e Suez che stanno “assumendo il controllo dei servizi pubblici dell’Italia e dove la privatizzazione avanza i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dopo la manifestazione a Bruxelles, manifestazione in contemporanea a Milano econtro ladell’in. “L’non può essere ridotta a, diciamo noin– afferma Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione comunista – c’è un referendum vinto dagli italiani che deve essere ancora attuato. E’ scandaloso che nel Pnrr si stanzino una marea di soldi, ma non per ripubblicizzare l’, ma sostanzialmente per finanziare la privatizzazione del sistema idrico”. Maurizio Montalto, presidente del Movimento Blu si è scagliato contro le multinazionali francesi Veolia e Suez che stanno “assumendo il controllo dei servizi pubblici dell’Italia e dove la privatizzazione avanza i ...

Advertising

FrancescPapaleo : RT @fattoquotidiano: Acqua pubblica, presidio a Roma per dire no alla quotazione in Borsa: “Non è una merce. Con le privatizzazioni il serv… - fattoquotidiano : Acqua pubblica, presidio a Roma per dire no alla quotazione in Borsa: “Non è una merce. Con le privatizzazioni il s… - RocketMan93 : @jeaneuj_ @RadioSavana Perché se sei nudo in una fontana è un atto contrario alla pubblica decenza, punibile con l’… - antimp67 : @VittorioSgarbi Perché non si gioca con l'acqua dentro una fontana pubblica, semplice. - RadioGoldAl : Amag e Upo organizzano un convegno sull'acqua a 10 anni dal referendum per l'acqua pubblica -