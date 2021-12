Pallamano femminile | Mondiali 2021 | Danimarca continua a vincere | prosegue senza sosta il torneo

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 dicembre 2021)nofemminili di, manifestazione che si prepara per entrare nella fase conclusiva. Corea del Sud. Germania,, Croazia, Brasile e Spagna si impongono e si apprestano per proseguire nel migliore dei modi la competizione. Iniziamo dal ‘Gruppo 3’ con i successi netti per Corea del Sud e Germania. Le asiatiche hanno abbattuto la Repubblica Ceca per 32 a 26, mentre le tedesche non hanno lasciato scampo al Congo che ha ceduto per 18 a 29. La giornata si è conclusa con la schiacciante affermazione dellache per 30 a 19 si è imposta sull’Ungheria, formazione che come da pronostico non ha retto il passo alle avversarie che già negli scorsi giorni si sono mostrate nettamente superiori a più riprese. La Croazia svetta ...