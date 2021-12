LIVE Olimpia Lubiana-Virtus Bologna 82-82, EuroCup basket in DIRETTA: si decide tutto nell’ultimo quarto (Di mercoledì 8 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 85-89 ALEXANDER DA TREEEE! Tripla importantissima del numero 15 delle V Nere. +4 Virtus. 85-86 1/2 per Auguste. 7’20” sul cronometro. Tessitori commette fallo su Auguste. Quinto fallo per l’azzurro che è dunque costretto ad uscire. 84-86 Alibegovic si gira in area e realizza due punti importantissimi. Auguste sbaglia due tiri liberi. Si resta in parità. 84-84 Belinelli realizza sull’assist di Weems. 84-82 2/2 dalla lunetta per Ejim. INIZIO quarto quarto! Ci attende un finale incandescente. Si deciderà tutto negli ultimi dieci minuti, restate con noi. FINE TERZO quarto! 82-82 WEEMSSSSS! Grandissima schiacciata sulla sirena di fine terzo periodo. 82-80 TRIPLA FONDAMENTALE DI BELINELLI! -2 per gli ospiti. Scariolo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA85-89 ALEXANDER DA TREEEE! Tripla importantissima del numero 15 delle V Nere. +4. 85-86 1/2 per Auguste. 7’20” sul cronometro. Tessitori commette fallo su Auguste. Quinto fallo per l’azzurro che è dunque costretto ad uscire. 84-86 Alibegovic si gira in area e realizza due punti importantissimi. Auguste sbaglia due tiri liberi. Si resta in parità. 84-84 Belinelli realizza sull’assist di Weems. 84-82 2/2 dalla lunetta per Ejim. INIZIO! Ci attende un finale incandescente. Sirànegli ultimi dieci minuti, restate con noi. FINE TERZO! 82-82 WEEMSSSSS! Grandissima schiacciata sulla sirena di fine terzo periodo. 82-80 TRIPLA FONDAMENTALE DI BELINELLI! -2 per gli ospiti. Scariolo ...

