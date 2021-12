Enorma Jean contro le colleghe di Drag Race: “7 uomini travestiti”, Tommaso Zorzi dice la sua (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Enorma Jean è senza dubbio una delle concorrenti di spicco di Drag Race Italia e durante la quarta puntata abbiamo assistito a quello che avevamo subodorato nel corso della scorsa settimana: il suo provvedimento disciplinare. La puntata dedicata a Raffaella Carrà ha infatti surriscaldato gli animi e subito dopo la sfilata le Drag queen si sono scagliate contro Enorma Jean accusandola di essersi vestita in maniera sciatta. Un attacco di gruppo che ha indispettito la Drag queen di Milano che ha inveito contro loro e contro la produzione “ma voi autori mi avete messo in questa situazione? è una competizione di sta cippa“. Per questo motivo nel corso della quarta puntata, poco prima della sfilata, ... Leggi su biccy (Di mercoledì 8 dicembre 2021)è senza dubbio una delle concorrenti di spicco diItalia e durante la quarta puntata abbiamo assistito a quello che avevamo subodorato nel corso della scorsa settimana: il suo provvedimento disciplinare. La puntata dedicata a Raffaella Carrà ha infatti surriscaldato gli animi e subito dopo la sfilata lequeen si sono scagliateaccusandola di essersi vestita in maniera sciatta. Un attacco di gruppo che ha indispettito laqueen di Milano che ha inveitoloro ela produzione “ma voi autori mi avete messo in questa situazione? è una competizione di sta cippa“. Per questo motivo nel corso della quarta puntata, poco prima della sfilata, ...

Advertising

StraNotizie : Enorma Jean contro le colleghe di Drag Race: “7 uomini travestiti”, Tommaso Zorzi dice la sua - Gif_di_Tina : @enorma_jean se leggi tutti i tweet non ce n'è uno che non riconosce il tuo valore. Esci da vincitrice quale dovevi… - DigerossRoss : @LucaVismara sulla durata non mi lamento, ma sull'eliminazione di @enorma_jean sono incazzata nera - LobascioSimone : RT @dragraceit_real: ? L'attesissimo #SnatchGame è finalmente arrivato! Chi è stata la tua celebrità preferita? ? La quarta puntata di #Dr… - BITCHYFit : Enorma Jean contro le colleghe di Drag Race. Tommaso Zorzi dice la sua #DragRaceItalia -