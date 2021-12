Zaki libero? Un capriccio degli dèi egiziani

(Di martedì 7 dicembre 2021) È una notizia felicissima che Patricksia stato liberato dalla cella dove è stato rinchiuso per 668 giorni, la sua resistenza fisica e psicologica era ormai al limite e ogni giorno di prigionia in più era una tortura. Questa scarcerazione potrebbe aver salvato la vita al giovane egiziano. Ma la notizia felicissima va interpretata per quello che è: undèi, nel senso dell’establishment che fa capo all’ex generale al Sisi.non perché una procedura legale correttiva ha deciso che la sua detenzione era immotivata e doveva finire il prima possibile, ma soltanto perché così è stato deciso con assoluto arbitrio lassù in alto, dove si prendono le decisioni a seconda dell’umore del giorno. Lo abbiamo visto in questi anni. Se l’umore fosse stato ...

Advertising

Corriere : Patrick Zaki è libero: sarà scarcerato - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Zaki verrà rilasciato tra stasera e domani mattina e dovrà apparire davanti alla corte di nuovo il 1… - CarloVerdelli : Altra udienza per #ZAKI “Se avesse aperto una farmacia, avrebbe dato tutto gratis”. Così George, il padre, nella ca… - Emanuel70123144 : RT @Corriere: Patrick Zaki è libero: sarà scarcerato - erTwitto : RT @Corriere: Patrick Zaki è libero: sarà scarcerato -

Ultime Notizie dalla rete : Zaki libero

non perché una procedura legale correttiva ha deciso che la sua detenzione era immotivata e doveva finire il prima possibile, ma soltanto perché così è stato deciso con assoluto ...Dal 22 dicembre dell'anno scorso Civati twitta ogni giorno lo stesso titolo del Corriere : 'alla madre: " Non ce la faccio più "'. Accompagnato dallo stesso commento: ' Ve lo ripeteremo ogni ...ROMA (ITALPRESS) – “Patrick Zaki sarà scarcerato, anche se rimane ancora sotto processo. Un passo avanti enorme nella direzione della giustizia. Oggi scenderemo in piazza con uno stato d’animo diverso ...In questa edizione: "Il vaccino strumento essenziale". Covid, boom di ricoveri in Austria. Orlando: "Sorpreso da sciopero CGIL e UIL". Zaki finalmente libero "Ma non assolto". Omicidio con motosega: u ...