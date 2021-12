Giorgio Parisi riceve il Nobel per la Fisica: “Spero aiuti a sottolineare l’importanza della scienza in Italia”. Lungo applauso alla Sapienza (Di martedì 7 dicembre 2021) Lungo applauso alla Sapienza per Giorgio Parisi che ha ricevuto il Nobel per la Fisica dall’ambasciatore di Svezia Jan Björklund. “Ringrazio tutti per questa bellissima medaglia, Spero che sia in qualche modo anche utile all’Italia per sottolineare l’importanza della scienza nel nostro Paese”, ha detto lo scienziato che, dopo l’applauso, ha ringraziato il pubblico in piedi. L’aula magna era piena, compatibilmente con le regole per il distanziamento. Tanti gli esponenti del mondo accademico Italiano e, soprattutto tanti colleghi e amici che da sempre seguono Parisi nel suo lavoro. Ad accompagnare il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021)perche ha ricevuto ilper ladall’ambasciatore di Svezia Jan Björklund. “Ringrazio tutti per questa bellissima medaglia,che sia in qualche modo anche utile all’pernel nostro Paese”, ha detto lo scienziato che, dopo l’, ha ringraziato il pubblico in piedi. L’aula magna era piena, compatibilmente con le regole per il distanziamento. Tanti gli esponenti del mondo accademicono e, soprattutto tanti colleghi e amici che da sempre seguononel suo lavoro. Ad accompagnare il ...

