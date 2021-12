CorSport: senza la famosa carta su Ronaldo, l’inchiesta plusvalenze non sarebbe comunque compromessa (Di martedì 7 dicembre 2021) Il Corriere dello Sport smentisce quanto scritto ieri da Calciomercato.it: i pm di Torino che indagano sulle plusvalenze della Juventus non hanno affatto smesso di cercare la famosa carta riguardante Cristiano Ronaldo. E comunque, se pure non riuscissero a trovarla, le indagini non sarebbero compromesse. “E continua al ricerca di elementi che possano condurre a quella «carta famosa che non deve teoricamente esistere» di cui parlava Gabasio a Federico Cherubini in una telefonata dello scorso 23 settembre”. “I pm sembrano convinti dell’esistenza di questa scrittura ma se anche non dovesse mai venir fuori questo non comprometterebbe la loro indagine. Solo una parte dell’inchiesta è infatti vincolata al ritrovamento della misteriosa ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 dicembre 2021) Il Corriere dello Sport smentisce quanto scritto ieri da Calciomercato.it: i pm di Torino che indagano sulledella Juventus non hanno affatto smesso di cercare lariguardante Cristiano. E, se pure non riuscissero a trovarla, le indagini nonro compromesse. “E continua al ricerca di elementi che possano condurre a quella «che non deve teoricamente esistere» di cui parlava Gabasio a Federico Cherubini in una telefonata dello scorso 23 settembre”. “I pm sembrano convinti dell’esistenza di questa scrittura ma se anche non dovesse mai venir fuori questo non comprometterebbe la loro indagine. Solo una parte delè infatti vincolata al ritrovamento della misteriosa ...

Advertising

napolista : CorSport: senza la famosa carta su #Ronaldo, l’inchiesta #plusvalenze non sarebbe comunque compromessa I pm contin… - BettinaPiccardo : @CorSport senza vergogna...è come uccidere di nuovo Falcone e Borsellino...che schifoooo - CavBiancoNero3 : @mike_fusco @reportrai3 @redazioneiene @CorSport @fanpage @beINSPORTS Non è detto che non lo facciano senza dare ri… - Gioveilpianeta : @footballisgone @nonleggerlo @pisto_gol @CorSport Certo che se compri Mandzukic Ibra e Giroud mezzo campionato senz… - ParliamoDiNews : CorSport su Spalletti: 94 minuti senza paura, se ne va contento e prende il meglio di una serata perfida #corsport… -