Vangelo del giorno: Luca 5,17-26 – Audio e commento Papa Francesco (Di lunedì 6 dicembre 2021) Lo spunto dal Vangelo di oggi 6 Dicembre 2021, Lunedì: “Vedendo la loro fede, disse: «Uomo, ti sono perdonati i tuoi peccati”. “Quante volte abbiamo chiesto una grazia, un miracolo, e non è accaduto nulla. Poi, con il tempo, le cose si sono sistemate ma secondo il modo di Dio, il modo divino, non secondo L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 6 dicembre 2021) Lo spunto daldi oggi 6 Dicembre 2021, Lunedì: “Vedendo la loro fede, disse: «Uomo, ti sono perdonati i tuoi peccati”. “Quante volte abbiamo chiesto una grazia, un miracolo, e non è accaduto nulla. Poi, con il tempo, le cose si sono sistemate ma secondo il modo di Dio, il modo divino, non secondo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Pontifex_it : Lo Spirito ci chiama oggi a risanare le ferite dell’umanità con l’olio della carità. Sviluppiamo insieme, cattolici… - antoniospadaro : Come si prepara la via del Signore? «Raddrizzate i suoi sentieri!», è l’appello che risuona. È un cantiere stradale… - Pontifex_it : Le Beatitudini sono la perenne costituzione del cristianesimo, la bussola per orientare le rotte che i cristiani af… - antonellaDiLodo : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 6 dicembre 2021. - IvanaIv29438384 : Monastero di Bose - Esteriorità brillante e interiorità malata -