Mattarella vedrà Papa Francesco “tra pochi giorni” in Vaticano

ROMA – Nel suo messaggio di bentornato a Papa Francesco, appena rientrato dal viaggio a Cipro e in Grecia, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo saluta "in attesa di avere il piacere di incontrarla nuovamente tra pochi giorni in Vaticano". Da Mattarella viene l'apprezzamento "all'instancabile incoraggiamento" da parte di Francesco per "rafforzare dialogo, coesione e concordia, imprescindibili per uno sviluppo autenticamente umano dei Paesi del Mediterraneo". Centrale, scrive il capo dello stato, l'impegno del Papa per la "promozione e difesa della dignità umana".

