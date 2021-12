Covid | in aumento terapie intensive e ricoveri ordinari Tasso di positività al 3 | 2%

Advertising

Adnkronos : #Vaccino 5-11, Sileri: 'Aumento esponenziale di casi tra bambini, vaccinate i figli'. #Covid. - Agenzia_Ansa : E' boom della povertà: nel 2020 due milioni di famiglie italiane vivono in povertà assoluta, con un aumento rilevan… - Corriere : ?? Oltre il 60% degli svizzeri ha votato a favore del mantenimento della «Legge Covid» (che impone, tra l'altro, di… - SkyTG24 : #Covid19, in aumento terapie intensive e ricoveri ordinari. Tasso di positività al 3,2% - IndomitusVirtus : RT @DavveroTv: In forte aumento i casi di giovani atleti che, dopo essere stati vaccinati contro il Covid, sono colpiti da crisi cardiache… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid aumento

...che con l'progressivo dei contagi anche i servizi del 118 possano rischiare la paralisi e non riuscire a rispondere in tempo alle richieste di aiuto, sia che si tratti di pazienti, sia ...In base ai dati pubblicati dal Ministero della Salute, sono 9.503 i positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 15.021. Sono invece 92 le vittime in un ...1%, in...Aumentano i ricoveri sia in area medica che in terapia intensiva e schizza il tasso di positività al 9,2%. Il presidente ...I nuovi positivi al covid in Italia oggi sono 9.503 e si registra ancora un aumento dei ricoveri negli ospedali ...