Concorso Ordinario Infanzia e Primaria | prova scritta | come prepararsi VIDEO

*aggiornamento del 06/12/2021: negli ultimi giorni è stata pubblicata una Nota da parte del Ministero dell'Istruzione contenente alcune istruzioni per lo svolgimento della prova scritta computerizzata del Concorso Ordinario Infanzia e Primaria. Nella Nota Ministeriale si legge che le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 08.00 per il turno mattutino e alle ore 13.30 per il turno pomeridiano. Il turno mattutino è previsto dalle 9:00 alle 10.40 e il turno pomeridiano dalle 14:30 alle 16.10. Inoltre, la commissione giudicatrice o il comitato di vigilanza dovrà effettuare le operazioni di riconoscimento dei candidati verificando che gli stessi siano muniti di: un documento di riconoscimento in corso di validità, codice fiscale, copia della ricevuta del ...

